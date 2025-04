Zwar habe es bundesweit überall etwas gefroren. Die Knospen seien momentan noch in einem Stadium, in dem sie mit Kälte besser klarkommen, sagte Hilbers weiter. Pfirsich und Aprikose hätten sicher Schaden genommen. Beide stellten jedoch eine Randkultur dar. Schäden an Apfel, Kirsche und Zwetschge liessen sich noch nicht absehen.