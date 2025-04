Ökonomen sehen in der aggressiven Zollpolitik der USA eine schwere Belastung für die deutsche Wirtschaft und warnen vor einem weiteren Jahr in der Rezession. «Die USA haben rund 80 Prozent aller deutschen Warenexporte in die USA mit einem Zoll von mindestens 20 Prozent belegt», beschrieb Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank am Montag die Lage. Noch hat der Ökonom die Hoffnung, dass sich der Schaden für die deutsche Wirtschaft durch Verhandlungen zwischen der EU und der US-Regierung in Grenzen halten lässt. Sollten die Verhandlungen allerdings «wider Erwarten überhaupt nichts bringen, droht für dieses Jahr erneut eine Rezession», sagte Krämer.