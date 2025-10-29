DHL ist mit grossem Abstand Marktführer in Deutschlands Paketbranche, laut Bundesnetzagentur entfallen mehr als 40 Prozent der Sendungsmengen auf den Bonner Logistiker. Dahinter liegt der US-Konzern Amazon , der einen Teil der auf seiner Webseite bestellten Waren selbst befördert und auf einen Marktanteil von mehr als 15 Prozent kommt. Dann folgen DPD, Hermes, GLS, UPS und Fedex mit jeweils weniger als 15 Prozent.