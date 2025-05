Die Deutsche Pfandbriefbank (pbb) stellt angesichts der Wirtschaftsentwicklung unter US-Präsident Donald Trump ihr Geschäft in den Vereinigten Staaten in Frage. «Unter der neuen Administration haben die Unsicherheiten deutlich zugenommen», sagte Vorstandschef Kay Wolf am Mittwoch bei der Vorlage von Quartalszahlen in Garching bei München. Die Wirtschaftsleistung sei deutlich zurückgegangen. Der Finanzierer von Gewerbeimmobilien will daher weiterhin keine neuen Kreditverträge in dem Land abschliessen - und prüft «alle Optionen» für sein US-Geschäft.