An der Börse kamen die Neuigkeiten schlecht an: Die Aktie der Pfandbriefbank verlor nach den Neuigkeiten vom Donnerstagvormittag zeitweise fast sieben Prozent an Wert. Zuletzt lag sie am frühen Nachmittag mit knapp sechs Prozent im Minus bei 5,69 Euro und war damit Schlusslicht im Nebenwerte-Index SDax . Im Vergleich zum Jahreswechsel hat das Papier inzwischen rund acht Prozent verloren. Im Februar war der Kurs jedoch vorübergehend auf deutlich unter 4 Euro abgestürzt. Selbst heute wird die Aktie nur noch rund halb so teuer gehandelt wie vor fünf Jahren.