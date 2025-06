Die Deutsche Pfandbriefbank (pbb) zieht sich nach herben Verlusten aus den USA zurück. Vorstandschef Kay Wolf will das Institut nun voll auf europäische Länder ausrichten, wie der Gewerbeimmobilien-Finanzierer am Mittwoch in Garching bei München mitteilte. Die Kreditbestände in den Vereinigten Staaten will er verkaufen, verbriefen oder auslaufen lassen. Dies könnte die Bank 2025 sogar einen Jahresverlust einbrocken. Für die im SDax gelistete Pfandbriefbank-Aktie ging es im frühen Handel mehr als zehn Prozent abwärts.