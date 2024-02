Die Deutsche Pfandbriefbank versucht angesichts hoher Rückstellungen für Kreditausfälle Zweifel an ihrer Finanzlage zu zerstreuen. Sie habe ihren Refinanzierungsbedarf für 2024 schon weitgehend gedeckt, teilte die Bank am Donnerstag in Garching bei München mit. So hätten die Einlagen von Kunden die Marke von sieben Milliarden Euro überschritten. Mehr als sechs Milliarden davon seien Festgelder mit einer durchschnittlichen Laufzeit von mehr als drei Jahren. Zudem habe sie seit vergangenem Sommer mehrere Pfandbrief-Anleihen ausgegeben. An der Börse konnte die Botschaft jedoch zunächst nicht überzeugen.

08.02.2024 14:05