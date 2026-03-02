Wegen des Iran-Kriegs ist der Luftverkehr im Nahen Osten stark gestört. Tausende Urlauber aus der ganzen Welt sitzen im Kriegsgebiet fest. Rund 30.000 Reisende von deutschen Veranstaltern sind laut Reiseverband DRV von der Eskalation in der Golfregion betroffen. Die Lufthansa hat Flüge zu mehreren Zielen im Nahen Osten bis 8. März ausgesetzt und meidet den Luftraum in der Region weitgehend.