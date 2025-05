CSU-Chef Markus Söder forderte in München, das Personal der Bundespolizei müsse verstärkt werden. «Und zwar nicht nur an der Grenze, sondern auch weiter an den Bahnhöfen.» CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann betonte in Berlin: «Ein Land muss wissen, wer im Land ist und wer nicht im Land ist.»