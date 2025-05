In einem milliardenschweren Rechtsstreit mit einem kleinen Wettbewerber hat die Deutsche Post die Vorwürfe zurückgewiesen. «Diesen angeblichen Verstoss gegen das Wettbewerbs- und das Postrecht halten wir im Grunde wie in der Höhe für nicht begründet», sagte Post-Vorstandschef Tobias Meyer bei der Hauptversammlung seines Unternehmens in Bonn. Mit Blick auf die Deutsche Post AG fügte er hinzu: «Wir werden das Vermögen der Gesellschaft schützen, und wir gehen dafür Streitigkeiten - sei es hier in der Öffentlichkeit oder vor Gericht - nicht aus dem Weg.»