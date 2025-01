Den via Rundfunkbeitrag finanzierten Medien ARD und ZDF wirft das Bündnis unerlaubten Wettbewerb vor. «Der öffentlich-rechtliche Rundfunk muss sich auf seinen Grundauftrag besinnen», sagte Ditzen-Blanke. Daran ändere auch der neue Medienstaatsvertrag nichts: «Auch mit der Reform wird die ungebremste Expansion des öffentlich-rechtlichen Medienkomplexes in die digitale Welt in keiner Weise eingegrenzt», sagte Welte./fd/DP/jha