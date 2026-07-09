Die EU-Kommission will ihren Bericht zur Bankenregulierung und Wettbewerbsfähigkeit des Bankensektors am 17. Juli vorstellen. Danach werde der Gesetzgebungsprozess erst im Frühjahr 2027 beginnen, kritisierte der Bankenverband. «Dies würde bedeuten, dass 2025 und 2026 weitgehend verloren gingen - in einer Zeit, in der andere Wirtschaftsregionen wie die USA oder Grossbritannien ihre Regeln für die Institute bereits anpassen und gezielt vereinfachen.»