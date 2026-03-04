Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump angekündigt, den Schiffsverkehr in der Strasse von Hormus - die an den Persischen Golf angrenzt - sichern zu wollen. Durch dieses Nadelöhr vor der Küste des Irans fährt rund ein Fünftel der globalen Öltransporte. «Falls erforderlich, wird die US-Marine so bald wie möglich damit beginnen, Tanker durch die Strasse von Hormus zu eskortieren», schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social.