Der für Digitalisierung und Staatsmodernisierung zuständige Minister Karsten Wildberger (CDU) hatte seine Kabinettskollegen dazu aufgerufen, Vorhaben zum Bürokratieabbau einzureichen. Ziel sei es nun, so viele wie möglich auf den Weg zu bringen, hiess es Ende vergangener Woche. Wildberger sagte «Bild» zum Wochenbeginn, es werde ein Paket konkreter Vereinbarungen geschnürt, «wie es das in dieser Form lange nicht gegeben hat». Danach gelte es, dieses handwerklich sauber umzusetzen.