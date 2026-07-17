Die Commerzbank zeigte sich offen für einen konstruktiven Dialog in dem Übernahmekampf, der mit immer härteren Bandagen geführt wird: «Nur mit einer einvernehmlichen Lösung unter Einbindung der Unternehmensführung, der Arbeitnehmer und ihrer Vertreter sowie der Bundesregierung als zweitgrösstem Aktionär ist es aus Sicht der Commerzbank realistisch, Synergien aus einem Zusammenschluss in einem angemessenen Umfang und Zeitrahmen zu erreichen.» In dem Abwehrkampf erhält die Commerzbank auch Unterstützung durch den Bund, der einen Aktienanteil von noch rund 12 Prozent am Frankfurter Geldhaus hält.