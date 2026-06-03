Keine konkreten Ziele für öffentliche Beschaffung

Dem Beschluss im Kabinett war ein monatelanges Ringen innerhalb der Bundesregierung vorausgegangen, bei dem es vor allem um die öffentliche Beschaffung ging, also um den Staat als Auftraggeber etwa von Bauprojekten. «Wir werden die öffentliche Beschaffung mehr als bisher für die Kreislaufwirtschaft nutzen», heisst es dazu nun. Das jährliche Auftragsvolumen für zirkuläre - also besonders langlebige oder wiederverwertbare - Produkte soll über alle Unternehmen mit mehrheitlicher Beteiligung des Bundes kontinuierlich steigen. Konkrete Ziele fehlen aber.