Das Auswärtige Amt teilte jetzt über seinen Sprecher mit: «Wir beobachten sehr genau, was Russland tut und wir gehen dagegen vor.» Die Bundesregierung werde in enger Abstimmung mit europäischen Partnern eine Reihe von Gegenmassnahmen ergreifen, um Russland «einen Preis für sein hybrides Agieren aufzuzeigen». Auf europäischer Ebene unterstütze man zudem neue Sanktionen gegen einzelne Akteure. Dazu zählten etwa Einreisesperren für bestimmte Personen und das Einfrieren von Vermögenswerten. Gleichzeitig betonte er: Wir werden unsere Unterstützung für die Ukraine und unsere Abschreckung und Verteidigung weiter stärken.