Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) sagte dazu bei der gleichen Konferenz: «Ich sehe mit etwas Sorge, dass jetzt ein Gesetz durch das Umweltministerium vorangebracht werden soll, was sozusagen Natur als Infrastruktur qualifiziert und unsere ganzen Fortschritte, die wir in den letzten Jahren gemacht haben, Infrastrukturbeschleunigung, überragendes öffentliches Interesse, droht zunichtezumachen.» Man müsse aufpassen, dass die Beschleunigung am Ende nicht wieder hintanstehe.