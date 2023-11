Dies wirft aber Probleme für den Bundeshaushalt 2024 auf, in dem bislang kein Geld für die bereits beschlossene Verlängerung der Gas- und Strompreisbremse vorgesehen war. Bei Haushältern der Ampel-Koalition hiess es zwar am Dienstag, sie hielten an dem Vorhaben fest, die Beratungen des Haushaltsausschusses über den Etat-Plan 2024 am Donnerstag abzuschliessen. An anderer Stelle der Koalition hiess es aber, darüber sei das letzte Wort nicht gefallen. In der Regierung werde über das Vorgehen noch beraten.