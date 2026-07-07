Die Gasreserve soll den Angaben zufolge einen Umfang von 24 Milliarden Kilowattstunden haben, die aber in einem Zeitraum von mehreren Jahren beschafft werden. Zur Finanzierung ist eine Umlage für Verbraucher vorgesehen, die mit 29 bis 36 Cent je Megawattstunde allerdings deutlich geringer ausfallen soll als die mittlerweile abgeschaffte Gasspeicherumlage.