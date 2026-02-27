USA haben militärische Präsenz in der Region zuletzt verstärkt

Angesichts eines möglichen US-Angriffs auf den Iran mit Folgen auch für Israel und weitere Länder in der Region hatte das Auswärtige Amt erst vor ein paar Tagen Bundesbürger vor Ort zu Sicherheitsmassnahmen aufgerufen. Deutsche in Israel sollen sich etwa für den Fall, dass der Luftraum wegen iranischer Angriffe gesperrt wird, darauf vorbereiten, einige Zeit an ihrem Aufenthaltsort bleiben zu können, hatte die Deutsche Botschaft in Tel Aviv mitgeteilt.