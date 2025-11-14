Die Bundesregierung wolle die G20-Runde als Krisenreaktionsformat erhalten und weiterhin an gemeinsamen globalen Lösungen etwa zur wirtschaftlichen Zusammenarbeit und Koordinierung arbeiten. «Das hilft gerade auch in Zeiten wie diesen, in denen der G20-Gipfel in einem internationalen, sehr schwierigen Umfeld stattfindet» und multilaterale Ordnungen in Frage gestellt würden. Der Kanzler werde auch bilaterale Gespräche führen und wie üblich von Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) begleitet.