Die deutsche Regierung hat Äusserungen des früheren russischen Präsidenten Dmitri Medwedew zu einer möglichen Entführung von Kanzler Friedrich Merz strikt zurückgewiesen. «Derartige Drohungen verurteilen wir auf das Schärfste», sagte der stellvertretende Regierungssprecher Sebastian Hille in Berlin. Nach seinen Angaben sieht die Bundesregierung keinen Anlass, wegen der Äusserungen die Sicherheitsvorkehrungen für den Schutz des Kanzlers nachzubessern.