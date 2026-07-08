Der Bund, der die Commerzbank in der Finanzkrise mit Steuergeld gerettet hatte, hält noch zwölf Prozent an dem Dax -Konzern und ist damit zweitgrösster Aktionär. «Der zuständige interministerielle Lenkungsausschuss der Bundesregierung hat das Angebot der Unicredit abgelehnt und die Anteile des Bundes an der Commerzbank nicht verkauft», hiess es. «Die Bundesregierung sieht auch keinen Anlass, diese Position zu verändern.» Es bleibe zudem Aufgabe der deutschen Finanzaufsicht Bafin und der Europäischen Zentralbank (EZB), weitere Schritte zu prüfen, so der Sprecher.