Auf Nachfrage, ob mögliche Gegenmassnahmen dieses Mal erneut US-Produkte wie Motorräder oder Whiskey treffen könnten, sagte der Sprecher, es gebe keinen Automatismus, der aus der Erfahrung vom letzten Mal greifen würde. Regierungssprecher Steffen Hebestreit sagte, «es wäre jetzt, glaube ich, nicht klug, schon genau zu sagen, was geplant ist». Er verwies zudem auf die Zuständigkeit der EU in Handelsfragen. Was entschieden werde, werde in Brüssel und nicht in Berlin kommuniziert./jr/DP/jha