Mehr Neubauten in zweiter Reihe

Geywitz nannte das überarbeitete Baugesetzbuch «systematischer, effizienter und moderner». Der «Traum vom Eigenheim» könne etwa mit der neuen Hinterlandbebauung im Garten für die Familie häufiger möglich werden, also in zweiter Reihe auf dem Grundstück oder auf Höfen. In Mangelgebieten könnten Gebäude künftig leichter aufgestockt werden. Mieterinnen und Mieter sollen weiter vor Umwandlungen in eine Eigentumswohnung geschützt werden.