Der seit Jahren gelähmte Streitschlichtungsmechanismus der Welthandelsorganisation (WTO) muss nach dem Willen der Bundesregierung dringend wieder in Gang kommen. «Für die Bundesregierung hat die Wiederherstellung eines voll funktionsfähigen Streitbeilegungssystems höchste Priorität», teilte das Bundeswirtschaftsministerium auf Anfrage vor dem Auftakt einer ranghoch besetzten WTO-Konferenz mit. Am Sitz der WTO in Genf wollen Vertreter der 164 Mitgliedsländer seit Montag die ins Stocken geratenen Vorbereitungen für das nächste WTO-Ministertreffen in Abu Dhabi (26. bis 29. Februar 2024) voranbringen.

23.10.2023 14:30