Die deutsche Bundesregierung peilt trotz unterschiedlicher Positionen in der Haushaltskrise weiter eine Aufstellung des Bundeshaushalts 2024 möglichst in diesem Jahr an. «Schön wäre, Ziel wäre, wunderbare wäre, es in diesem Jahr zu schaffen», sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Mittwoch in Berlin. Die Alternative wäre eine Finalisierung des Haushalts 2024 voraussichtlich Mitte Januar im Bundestag. In diesem Fall würde bis Ende Januar oder Anfang Februar eine vorläufige Haushaltsführung gelten, bekräftigte Hebestreit.

29.11.2023 14:34