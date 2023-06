Die Deutsche Rentenversicherung rechnet wegen einer positiven Finanzentwicklung in den kommenden drei Jahren mit stabilen Rentenbeiträgen. Der derzeitige Beitragssatz von 18,6 Prozent werde nach aktuellen Vorausberechnungen bis 2026 stabil bleiben, sagte die Vorsitzende des Bundesvorstandes der Rentenversicherung, Anja Piel, am Donnerstag in Travemünde. Vor einem Jahr sei man noch davon ausgegangen, dass der Beitragssatz bereits 2025 angehoben werden müsse.

22.06.2023 12:23