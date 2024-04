Die Erzeugungsmengen in Deutschland steigen seit Jahresbeginn. Im März lag die Produktionsmenge 8,4 Prozent über der des Vorjahresmonats. Hingegen sank die Menge in der Europäischen Union im März insgesamt um 4,3 Prozent, wie der Weltstahlverband am Dienstag in Brüssel mitteilte. Deutschland lag im März mit 3,5 Millionen Tonnen Rohstahlerzeugung weltweit auf Platz sieben. Auf Platz eins stand China mit 88,3 Millionen Tonnen./tob/DP/ngu