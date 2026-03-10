USA wichtigster Handelspartner im Seeverkehr

Wichtigster deutscher Handelspartner im Seeverkehr blieben die USA, auch wenn der Zollstreit Spuren hinterliess. So ging der Güterverkehr zwischen deutschen und US-Seehäfen 2025 um 3,6 Prozent auf 28,7 Millionen Tonnen zurück. Auf Rang zwei lag Norwegen mit gut 26 Millionen Tonnen, gefolgt von Schweden und China. Die Volksrepublik ist der bei weitem wichtigste Handelspartner im Containerverkehr. Rund ein Fünftel des deutschen Containerumschlags entfiel 2025 allein auf China.