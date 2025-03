Dutzende Banken winkten ab

Das auf Insolvenzrecht spezialisierte Unternehmen Transliq hatte die Fortsetzung des Kontos bei der Sparkasse Vorpommern gefordert, um Forderungen von Kleingläubigern begleichen zu können. Transliq will nun erhebliche Schadenersatzansprüche gegen die Sparkasse geltend machen. Dutzende andere Banken im In- und Ausland hatten eine Kontoeröffnung abgelehnt. Ein Sachwalter ist in diesem Kontext mit einem vorläufigen Insolvenzverwalter zu vergleichen.