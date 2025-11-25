Im Rentenstreit in der Koalition will SPD-Chef Lars Klingbeil nicht auf den Unionsnachwuchs zugehen. «Ich bin sehr klar darin, dass wir dieses Gesetz jetzt beschliessen sollten, wie wir es vorgelegt haben», sagte Klingbeil auf dem Deutschen Arbeitgebertag in Berlin. Er versicherte aber, dass über weitere Reformen auf jeden Fall in der Rentenkommission beraten werden solle, die dieses Jahr starten solle. «Da kommt alles auf den Tisch.»