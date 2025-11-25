In bisheriger Form reicht das den jungen Unionsabgeordneten nicht. Vor Klingbeil hatte auch der Chef der Jungen Union, Johannes Winkel (CDU), auf dem Arbeitgebertag seine Position bekräftigt. An die Adresse der SPD sagte er: «Es ist nicht nur unser Recht als Abgeordnete, sondern auch unsere Pflicht als Abgeordnete, miteinander zu sprechen.» Ein Verweis auf künftige Reformen, angestossen durch die geplante Kommission, reicht der Jungen Union laut Winkel nicht.
Es geht um das bereits im Bundeskabinett auf den Weg gebrachte schwarz-rote Gesetz für eine Stabilisierung des Rentenniveaus und die Ausweitung der Mütterrente. Klingbeil sagte erneut, dass die geplante Stabilisierung des Absicherungsniveaus der Rente für die SPD ein wichtiger Punkt der gesamten Koalitionspläne für die Rente sei. «Das haben wir stundenlange in den Koalitionsverhandlungen besprochen.» Es gehe darum, dass diejenigen, die fleissig gearbeitet hätten, eine auskömmliche Rente bekämen./bw/DP/stw
(AWP)