Verband schätzt Kosten für Reserve auf zwei bis vier Milliarden Euro

Die Kosten für die Anlage der Reserve schätzt der Verband auf zwei bis vier Milliarden Euro. In den Folgejahren fielen dann niedrigere Haltekosten an. Die Gesamtkosten würden sich im Laufe der Zeit reduzieren, wenn Reservemengen im Zuge der Transformation des Energiesystems abgesenkt und wieder verkauft werden könnten. «Die Laufzeit der Reserve sollte mindestens fünf, idealerweise zehn Jahre betragen», so der Verband weiter. Sie sollte ausschliesslich im Krisenfall genutzt werden.