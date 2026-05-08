Vor etwas mehr als einer Woche habe der Brent-Preis noch über 110 US-Dollar gelegen, aktuell bewege er sich im Bereich von 100 US-Dollar. Unterstützt werde diese Entwicklung durch einen stärker werdenden Euro gegenüber dem US-Dollar. Nach Einschätzung des ADAC ist die jetzt spürbare Preissenkung nur zu einem Teil auf die Energiesteuersenkung zurückzuführen, so dass vor allem bei Super E10 noch erhebliches Potenzial für Preissenkungen vorhanden sei.