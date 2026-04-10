Ölpreis am Freitag kaum verändert

Wie sich die Preise weiterentwickeln, dürfte in den nächsten Tage aber vor allem davon abhängen, wie die Preise für Rohöl sind - und damit von der Situation im Nahen Osten. Vor den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran bewegte sich der Ölpreis am Freitagmorgen wenig und blieb klar unter der Marke von 100 US-Dollar, nachdem er am Mittwoch nach Vereinbarung der Waffenruhe fast auf 90 Dollar gesunken war. Am Morgen kostete ein Fass der für Europa wichtigen Nordseesorte Brent mit Lieferung im Juni 97,66 US-Dollar und damit um 1,8 Prozent mehr als am Vortag./ruc/DP/nas