Schnelleres Bauen solle dabei nicht auf Kosten des ästhetischen Anspruchs gehen. «Wir sind sehr daran interessiert, dass wir nicht zu einem Plattenbau 2.0 kommen.» Praxisbeispiele zeigten, dass und wie es gehe. «Wir können beispielsweise aufstocken, etwa auf Supermarktdächern.» Wenn man seriell bauen will, können die Fassaden auch nachträglich gestaltet werden. «Oder nehmen wir die Traufhöhe aus der Kaiserzeit in Berlin, es spricht in der Regel nichts dagegen, hier noch um eine Etage zu erhöhen.»