Bayern festige seine Position als dynamischer Start-up-Standort, sagte EY-Partner Thomas Prüver. Während der Schwerpunkt in Berlin stärker auf den etwas schwächelnden Bereichen Online-Handel und Finanzen liege, profitierten bayrische Start-ups von ihrem Fokus auf Tech und Rüstung sowie dem Boom um Künstliche Intelligenz. Die Hauptstadt sei aber längst nicht abgeschrieben und liege bei der Zahl der Finanzierungsrunden deutlich vor Bayern (218 zu 149). «Berlin bleibt weiterhin eine der führenden Start-up-Metropolen Europas und hat sich auch über die Grenzen des Kontinents hinaus einen hervorragenden Ruf aufgebaut, auch im Bereich Tech und KI.»