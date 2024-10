Die Deutsche Telekom vertraut auch in den kommenden Jahren auf den Erfolg ihrer Tochter T-Mobile US . Bis 2027 solle der Gesamterlös des Konzerns jährlich im Durchschnitt um vier Prozent zulegen, teilte die Deutsche Telekom im Rahmen einer Investorenveranstaltung am Donnerstag in Bonn mit. Ohne die Amerikaner dürfte die Telekom dagegen nur um 2,5 bis 3 Prozent durchschnittlich pro Jahr wachsen.