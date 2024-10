Hierzulande will die Telekom weiter in Glasfaser und den 5G-Ausbau investieren. Für 2027 will Deutschlandchef Srini Gopalan die Marke von einer Million FTTH-Kunden knacken - das sind jene Haushalte, wo die Glasfaserleitung bis in die Wohnung verlegt ist (Fibre to the Home, FTTH). Dadurch sind schnellere Geschwindigkeiten möglich als etwa bei Leitungen nur bis zum Gebäude oder dem nächsten Technikkasten.