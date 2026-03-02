KI-Vorteile auch bei alter Technik

«Wir machen KI den Menschen ohne Barriere zugänglich - dafür ist nicht das neueste teure Smartphone und keine App nötig, sondern einfach nur ein Handy, von mir aus auch ein altes Nokia -Tastentelefon», betont Telekom-Vorstand Mudesir. Seine Eltern lebten in Äthiopien und seine Kinder wachsen in Deutschland auf. «Wenn sie ihre Grosseltern anrufen, können sie Deutsch sprechen und ihre Grosseltern Amhari - dank der KI-Übersetzung können sie sich künftig besser verstehen.»