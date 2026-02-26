Der bereinigte freie Finanzmittelzufluss (Free Cashflow AL) soll auf rund 19,8 Milliarden Euro ansteigen. 2025 wurden hier rund 19,6 Milliarden Euro verbucht. Laut einem vom Konzern selbst zusammengestellten Konsens erwarteten Analysten beim operativen Ergebnis etwas weniger, beim freien Barmittelfluss aber etwas mehr.