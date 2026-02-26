Im vergangenen Jahr stieg der Umsatz der Telekom um 2,9 Prozent auf rund 119,1 Milliarden Euro. Gebremst wurde das Wachstum bei dem in Euro ausgewiesenen Umsatz jedoch vom schwachen US-Dollar. Organisch, also ohne Währungs- und Portfolioeffekte, lag das Wachstum bei 4,2 Prozent. Der Umsatz liegt dabei etwas über den Markterwartungen, während der operative Gewinn den Erwartungen entsprach. Unter dem Strich verdiente die Telekom 9,6 Milliarden Euro, nach knapp 11,2 Milliarden im Vorjahr.