In Deutschland gewann die Telekom im vierten Quartal nach Abzug von Kündigungen 289 000 neue Verträge unter eigener Marke. Insgesamt - also inklusive Verträge über Vertragspartner - waren es hierzulande 360 000 neue Abschlüsse. Der Wettbewerber Telefonica Deutschland hatte für den Jahresendspurt rund 284 000 neue Mobilfunkverträge netto verzeichnet. Weiter abgeschlagen liegt Vodafone - der britische Telekomanbieter hat in seinem wichtigsten Markt 95 000 neue Mobilfunkkunden an sich gebunden.