Die Firmen hätten sich «mehr Orientierung sowie eine Konkretisierung der bereits angekündigten Konjunkturförderungsmassnahmen erhofft», sagte Maximilian Butek, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied der Deutschen Handelskammer in Ostchina, als Reaktion auf das in der Vorwoche abgehaltene «Dritte Plenum» der Partei. Das Treffen findet in der Regel nur alle fünf Jahre statt und gilt als Schlüsseltermin zur Festlegung von Reformen.