Der neue CO2-Zoll der Europäischen Union für Importe aus Nicht-EU-Staaten bringt für die meisten der von Deloitte befragten Unternehmen in Deutschland hohe finanzielle Belastungen mit sich. "Fast 60 Prozent der Befragten befürchten negative Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit ihres Unternehmens", teilte die Unternehmensberatung am Freitag mit. "Positive Auswirkungen erwarten nur knapp 18 Prozent." Rund 40 Prozent rechneten mit Veränderungen in ihrer Lieferkette.

18.08.2023 15:21