Wegen der weltweiten Krisen wollen die Unternehmen in Deutschland nach Angaben des Ifo-Instituts mehr Stellen abbauen. Das entsprechende Beschäftigungsbarometer sank im März um mehr als zwei Punkte auf den niedrigsten Wert seit fast sechs Jahren, wie das Institut in München mitteilte. «Die geopolitische Unsicherheit greift auf die Personalplanungen der Unternehmen über», sagte der Leiter der Ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe. «Es werden mehr Arbeitsplätze ab- als aufgebaut.»