Konsumfreudige Verbraucher, zurückhaltende Unternehmen: Deutschlands Kreditbanken registrieren bei der Nachfrage nach Finanzierungen ein zweigeteiltes Bild. So übertraf das Neugeschäft in der Konsumfinanzierung in den ersten drei Quartalen mit 45,4 Milliarden Euro den Wert des Vorjahreszeitraums um 3,6 Prozent, wie der Bankenfachverband mitteilte. In Umfragen anderer Quellen gaben vielen Menschen an, dass sie sogar tägliche Ausgaben wie Lebensmitteleinkäufe auf Pump finanzieren.