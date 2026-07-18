Neue EU-Fluggastrechte

Die EU-Staaten hatten kürzlich neue Regelungen der Fluggastrechte gebilligt, die voraussichtlich ab Mitte 2027 in der Europäischen Union gelten sollen. Wer online Tickets sucht, soll demnach standardmässig den Preis mit Handgepäck angezeigt bekommen. Das soll Preisvergleiche erleichtern. Fluggesellschaften können aber weiter Tickets anbieten, bei denen für grössere Handgepäckstücke extra gezahlt werden muss - so wie es besonders manche Billigflieger machen./sam/DP/zb