Die Blitzschäden an Wohnhäusern und Gebäuden sind im vergangenen Jahr auf ihren höchsten Stand seit zwei Jahrzehnten gestiegen. Die deutschen Versicherer zahlten für 220'000 Blitz- und Überspannungsschäden insgesamt 330 Millionen Euro an ihre Kunden. Das waren 80 Millionen mehr als 2022, wie der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) in Berlin mitteilte. Ursache war jedoch weniger eine ausserordentlich hohe Zahl an Blitzen als vielmehr der gestiegene Wert der in Wohnhäusern verbauten Technik.